Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele American Donald Trump l-a nominalizat pe Adrian Zuckerman - un avocat care la 10 ani a emigrat din Romania in SUA si care este vorbitor fluent de limba romana - pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti.

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat pe conservatorul Brett Kavanaugh sa ocupe un post de judecator la Curtea Suprema a SUA, insa aprobarea acestei nominalizari ar putea sa fie dificila in conditiile in care republicanii au o majoritate fragila in Senat.

- Presedintele american Donald Trump si-a anuntat intentia de a-l nominaliza pe Derek J. Hogan in postul de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, potrivit unui comunicat de presa al Casei Albe, citat duminica de portalul de stiri deschide.md. Hogan…

- ”Nu conteaza doar câteva mii de oameni care se strâng în Piata Victoriei”, este mesajul lui Paul Stanescu. Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, le-a spus tinerilor, adunați la Slatina pentru Conferinta de Alegeri a TSD Olt, sa fie pregatiti…

- Razboiul Dancila-Iohannis ia amploare! Mai exact, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri Iranul cu 'consecinte foarte grave' daca va decide sa relanseze programul sau nuclear, la o zi dupa anuntul retragerii Statelor Unite din acordul vizand sa impiedice Teheranul sa obtina arma nucleara, transmite AFP.

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, la Palatul Parlamentului, ca este preocupat de decizia SUA de retragere din acordul nuclear cu Iranul, afirmand ca Romania va incerca sa faca tot ce ii sta in putinta pentru dezvoltarea acestui acord nuclear. ”Deocamdata…