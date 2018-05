Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump il felicita pe Vladimir Putin pentru investirea in functia de presedinte al Rusiei, a declarat Sarah Huckabee Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, care a subliniat ca SUA considera ca toata lumea are dreptul de a protesta pasnic.

- Presedintele american Donald Trump il felicita pe Vladimir Putin pentru investirea in functia de presedinte al Rusiei, a declarat Sarah Huckabee Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, care a subliniat ca SUA considera ca toata lumea are dreptul de a protesta pasnic.

- Președintele american Donald Trump il "felicita" omologul sau rus Vladimir Putin pentru inceperea noului mandat de președinte, potrivit Casei Albe, care totuși a subliniat importanța dreptului de a demonstra pașnic dupa cele 1.600 de arestari care au precedat ceremonia, inclusiv cea a principalului…

- Presedintele american Donald Trump afirma, potrivit unei note scrise de catre fostul director James Comey, ca presedintele rus Vladimir Putin i s-a laudat ca rusii au ”unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume”, scrie The Associated Press care precizeaza ca a obtinut copii ale notelor fostului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Absenta unui mesaj de felicitare de la presedintele american Donald Trump catre Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale in alegerile prezidentiale din Rusia nu este un gest "neprietenesc", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agentia de stiri Tass.

- Președintele rus Vladimir Putin a caștigat al patrulea mandat in alegerile prezidențiale de duminica, potrivit rezultatelor parțiale publicate de catre Comisia electorala. Dupa numararea a 22% din voturi, majoritatea din Estul țarii, Putin conduce cu 72% din voturi. Candidatul Partidului Comunist, Pavel…

- Vladimir Putin va fi ales cel mai probabil astazi, fara niciun fel de emotii, pentru al patrulea mandat in fruntea Rusiei. Sunt alegeri lipsite de o competitie adevarata, cu toate ca actualul lider de la Kremlin are in fata sapte candidati.Devenit cunoscut in urma anchetelor sale cu privire la coruptia…