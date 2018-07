Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca presedintele american Donald Trump a indemnat-o anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei privind Brexit-ul, dezvaluind un sfat despre care liderul de la Casa Alba a spus in aceasta saptamana ca a fost ignorat de sefa guvernului…

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca nu a facut nicio promisiune la summitul NATO privind o crestere a cheltuielilor militare ale tarii sale, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca a obtinut angajamentul aliatilor de a majora bugetele pentru aparare, transmite Reuters.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il va primi pe 30 iulie la Casa Alba pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte. Anuntul a fost facut miercuri de administratia americana, releva agentia Belga.

- Președintele american, Donald Trump, il admira pe noul premier italian, Giuseppe Conte, pentru fermitatea acestuia fața de imigrație. 'Noul prim-ministru italian este super. Am avut ocazia sa-l intalnesc, e foarte ferm in privinta imigratiei, ca si mine, de altfel. Se pare ca fermitatea…

- Presedintele american Donald Trump si-a reafirmat vineri sprijinul fata de noul sef al guvernului italian, Giuseppe Conte - pe care l-a intalnit pentru prima data la summitul G7 de saptamana trecuta -, salutand fermitatea acestuia fata de imigratie, transmite AFP. ''Noul prim-ministru italian…

- Noul sef al guvernului populist italian, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este "de acord" cu presedintele american Donald Trump, care a cerut G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, relateaza AFP. "Sunt de acord cu presedintele Trump: Rusia ar trebui sa revina in G8. Este in…

- Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7 din Canada, la care urmeaza sa participe amandoi. Multe din declaratiile facute de presedinte dupa intalnire s-au referit la Kim. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS Donald Trump a sustinut ca este…

- Data si ora intalnirii dintre Donald Trump si Kim Jong-un au fost anuntate oficial de Casa Alba. Astfel, mult asteptata intrevedere dintre cei doi lideri va avea loc pe 12 iunie, ora locala 9:00 (4:00 – ora Romaniei), relateaza Reuters. Donald Trump a reconfirmat vineri intalnirea cu Kim Jong-un ,…