- ​Compania de robotizare si automatizare UiPath a încheiat 2019 cu un venit anual de 360 de milioane dolari si ajunge la peste 6.000 de clienti. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Adrian Zuckerman a amintit ca Huawei a fost pusa sub acuzare, saptamana trecuta, de Departamentul de Justitie al SUA pentru fraude si complot pentru a fura secrete comerciale. „Spre deosebire de companiile occidentale, firmele de tehnologie din China trebuie sa impartaseasca informatiile si…

- O obscura companie ruseasca, care are ca obiect de activitate construirea de componente pentru avioane, a dat in judecata partidul condus de liderul de extrema dreapta Marine Le Pen pentru recuperarea unui imprumut de 10,8 milioane de dolari acordat in 2014 pentru finantarea campaniei electorale a partidului…

- Compania olandeza pentru comenzi online de mancare Takeaway.com si-a asigurat preluarea firmei britanice Just Eat, cu o oferta de 6,2 miliarde de lire sterline (8 miliarde dolari), sub forma de actiuni, prin care va crea una dintre cele mai mari companii de livrare a mancarii la nivel mondial, transmite…

- Producatorul chinez de telefoane inteligente Xiaomi va investi peste 7 miliarde de dolari în inteligența artificiala și tehnologia 5G de-a lungul urmatorilor 5 ani, în contextul în care competiția din aceste sectoare se înasprește, transmite Reuters, citat de Mediafax. Directorul…

- Autoritațile din Arabia Saudita au demarat listarea gigantului petrolier Saudi Aramco, cea mai mare și mai profitabila companie din lume. Aceasta strange de la investitori 25,6 miliarde de dolari, astfel ca va depași grupul chinez Alibaba, care a strans 25 de miliarde de dolari in 2014 la listare.Saudi…

- Compania britanica Merlin Entertainments, care administreaza mai multe parcuri de atracții și distracții, intenționeaza sa construiasca la Shanghai cel mai mare Legoland din lume, anunța rador.ro.Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru PSD: ‘Dați-le o șansa sa va scoata…

- LVMH a convenit achizitia companiei americane de bijuterii Tiffany, pentru 16,2 miliarde de dolari, potrivit unui anunt facut luni de compania mama a Louis Vuitton, aceasta fiind cea mai mare preluare efectuata vreodata de producatorul de bunuri de lux, transmite Reuters, potrivit News.ro.Citește…