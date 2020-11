Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu anunta luni, intr-o postare pe Facebook, ca a fost diagnosticat cu COVID-19. ”Masca va poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iarta””, a precizat el. Executivul a transmis ca membrii Cabinetului nu se incadreaza in definitia contactilor directi,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca duminica a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza agentia BTA, preluata de Agerpres. Acesta se afla de doua zile in carantina, fiind contactul unui membru al cabinetului testat pozitiv. ‘‘Dupa doua teste PCR negative, astazi am fost testat…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va intra in izolare si va efectua un test pentru COVID-19. Decizia vine dupa ce deputata Simona Bucura Oprescu si președintele Consiliului Județean Bitrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, membri PSD, au fost diagnosticati cu COVID-19.…

- Președintele american Donald Trump se descurca „extrem de bine” și nu raporteaza niciun simptom al COVID-19, la o zi dupa intoarcerea la Casa Alba dupa ce a fost internat cu boala extrem de contagioasa, a declarat medicul sau intr-un comunicat, marți, citat de Reuters. Sean Conley, comandantul marinei,…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru Covid-19 intr-un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine și ca urmatoarele zile vor reprezenta ”un adevarat test” in tratamentul medical la care este supus. “Am venit aici,…

- Președintele SUA a fost infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, spre prima dezbatere cu contracandidatul sau, Joe Biden, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri, diagnosticat, marți, cu Covid-19, scrie presa americana. Consilierul lui Trump, dar și mai…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor, va trebui sa respecte o perioada de carantina dupa depistarea unui caz de COVID-19 printre colegii sai de clasa, relateaza sambata agentia AFP care citeaza o sursa de la palatul regal. ”Dupa detectarea unui caz pozitiv de COVID-19 la unul dintre elevii…