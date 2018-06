Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri, inainte sa isi inceapa vizita in Canada, ca Rusia ar trebui sa fie prezenta la summitul liderilor Grupului tarilor puternic industrializate (G7), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va pleca cu cateva ore mai devreme de la summitul liderilor Grupului tarilor puternic industrializate (G7), pe fondul unor disensiuni profunde cu ceilalti lideri in legatura cu decizia SUA de a impune taxe vamale suplimentare si celor mai importanti aliati.

- Dupa atacul chimic de la Salisbury asupra fostului colonel GRU Serghei Skripal, Departamentul de Stat al SUA intenționa sa declare in mod oficial Rusia drept sponsor al terorismului, dar apoi a renunțat la aceasta idee, susține site-ul ProPublica. In schimb, administrația Donald Trump a decis sa continue…

- Intr-un interviu cu Boris Reitschuster, publicat in Frankfurter Allgemeine Zeitung, jurnalistul Luke Harding și-a exprimat convingere ca Moscova deține material compromițator despre Donald Trump. Luke Harding, jurnalisti si scriitor de carti despre Rusia, este convins și de „conexiunea speciala” a lui…

- Echipa procurorului special Robert Mueller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerinta Rusiei, a declarat miercuri avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, transmite AFP preluat de agerpres. Fostul primar al…

- Liderii Germaniei, Frantei si Regatului Unit au dat publicitatii marti o declaratie comuna prin care afirma ca aceste tari raman parti in acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, transmite DPA. Presedintele american Donald Trump a anuntat marti retragerea SUA din intelegerea semnata…

- Pretul petrolului Brent s-a apropiat de 72 de dolari, in dimineata zilei de miercuri, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va trimite rachete americane in Siria si a avertizat Rusia ca nu ar trebui sa sprijine regimul presedintelui Bashar al-Assad.

- De asemenea, Phenianul ia in considerare sa organizeze intalniri cu lideri din mai multe state, inclusiv din Rusia. Informatia apare in contextul in care Kim Jong-un a efectuat o vizita la Beijing, prima vizita externa de cand a devenit liderul superm al Coreei de Nord in 2011. Kim Jong-Un ar urma sa…