Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump vrea sa-și recupereze contul de Twitter cu orice preț. Fostul presedinte american i-a cerut unui judecator federal din Florida sa oblige platforma Twitter sa-i redeschida contul. Controversatul politician a fost exclus de pe aceasta rețea de socializare in luna ianuarie a acestui an.

- In cel mai recent interviu acordat, fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca este decis sa revina la Casa Alba, astfel ca va candida la alegerile din 2024. „Doar diagnosticul unui doctor" ar putea opri candidatura lui Donald Trump, al 45-lea presedinte al Americii, pentru alegerile prezidentiale…

- Nayib Bukele, presedintele statului El Salvador s-a autoproclamat „dictatorul” al acestei tari din America Centrala. Acesta și-a schimbat biografia contului oficial de Twitter, precizand ca este „cel mai cool dictator din lume”. Recent, in El Salvador au izbucnit proteste cu privire la decizia presedintelui Bukele…

- Fostul presedinte american Donald Trump, un amator de sport, urmeaza sa comenteze sambata o seara de box, in Florida, iunde se antoarce pe ring fostul campion mondial la categoria grea Evander Holyfield, pentru a-l infrunta pe starul brazilian al artelor martiale mixte Vitor Belfort, a anuntat difuzorul…

- Fostul președinte Traian Basescu, vechi colaborator al Securitații care opera sub preudonimul ”Petrov”, a primit o lovitura dura, marti, 7 septembrie, cand legea care prevede ca foștii președinți ai Romaniei care au colaborat cu Securitatea iși pierd privilegiile, a trecut de Parlamentul Romaniei.…

- Romania announced on Monday that it reserves the right to deliver an ”appropriate respons” against Iran, together with its allies, after the drone attack committed last week on the ship “Mercer Street”, in which the ship’s captain, a Romanian citizen, died. Foreign minister Bogdan Aurescu said on Twitter…

- Cel putin 57 de oameni s-au inecat, luni, cand ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in Marea Mediterana, in largul orasului libian Khums, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM). Mai multi supravietuitori au fost adusi la tarm de pescari si garzile de coasta, a mentionat purtatoarea…

- Eugen Pirvulescu, senator și președinte al filialei PNL Teleorman, este sub control judiciar in urmatoarele 60 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de folosire a influenței sau autoritații de catre o persoana ce deține o funcție de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori…