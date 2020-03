Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican Mitt Romney a declarat vineri, la Conferinta pentru securitate de la Munchen, ca se asteapta ca Donald Trump sa fie reales in alegerile prezidentiale din noiembrie, pentru ca natura politicii este ''foarte populista'' in SUA, relateaza Reuters. Pe de alta parte,…

- Presedintele american Donald Trump participa la sfarsitul lui ianuarie la Forumul Economic de la Davos (WEF), prevazut in Alpii elvetieni in perioada 21-22 ianuarie, dupa ce anul trecut si-a anulat participarea in ultimul moment din cauza unui ”shutdown” care a paralizat administratia americana, relateaza…

- Facebook nu tine cont de critici si confirma ca nu va cenzura decat in mod exceptional publicitatea politica, chiar mincinoasa, apreciind ca revine publicului sa faca trierea, atragandu-si astfel un nou val de condamnari in plina campanie prezidentiala americana, potrivit AFP."Ne bazam principiile pe…

- Presedintele american Donald Trump prefera ca principal mijloc de comunicare a opiniilor si deciziilor sale reteaua de socializare Twitter, precizand acum cateva zile ca mesajele pe care le posteaza pe platforma ar trebui considerate notificari oficiale de catre Congres, in contextul tensiunilor dintre…

- Analistul Iulian Fota, fost consilier prezidential pe probleme de securitate nationala, nu crede ca europenii vor fi prea bucurosi de noua agenda anuntata de presedintele american Donald Trump pentru Iran, potrivit Agerpres."In momentul acesta, avem doua agende pe Iran. Avem o agenda americana,…

- Razboi Iran. Președintele american Donald Trump a facut o declarație de presa miercuri dupa ora 18.00, ora Romaniei (11 am EST/4pm GMT), cerand NATO sa se implice mai mult alaturi de SUA in acțiunile din Orientul Mijlociu. REALITATEA.NET a transmis in timp real declarațiile liderului american.

- Președintele chinez Xi Jinping a acuzat vineri Statele Unite, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau american Donald Trump, de ingerințe in politica sa interna, insa a adaugat ca spera ca cei doi lideri sa continue dialogul, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Xi Jinping i-a transmis…