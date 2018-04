Presedintele Donald Trump a decis sa-si anuleze participarea la cel de-al 8-lea summit al Americilor, care se va desfasura vineri la Lima (Peru), pentru a se concentra pe raspunsul pe care SUA il vor da presupusului atac chimic din Siria, a anuntat marti Casa Alba, transmit agentiile AFP si DPA. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a precizat ca 'presedintele va ramane in Statele Unite pentru a superviza raspunsul american in Siria', in locul sau la acel summit urmand sa participe vicepresedintele Mike Pence, care va efectua si vizita in Columbia prevazuta initial in miniturneul…