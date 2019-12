Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump, pus sub acuzare miercuri de catre Camera Reprezentanților, a fost invitat vineri sa susțina pe 4 februarie tradiționalul discurs despre starea națiunii in Congres, relateaza AFP.

- Saptamana nu se anunta prea buna pentru Donald Trump, cu o punere sub acuzare aproape sigura in Congres, dar presedintele american se poate declara satisfacut de cota de popularitate record de care se bucura, conform celui mai recent sondaj al Universitatii Quinnipiac dat publicitatii luni, transmite…

- Camera Reprezentantilor va elabora articolele pentru inculparea presedintelui Donald Trump in cadrul procedurii parlamentare pentru eventuala demitere, a anuntat joi Nancy Pelosi."Cer astazi continuarea procedurilor prin initierea elaborarii articolelor de inculpare in vederea demiterii",…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…

- Membrii Camerei Reprezentațiilor urmeaza sa voteze asupra unei rezoluții ce propune formalizarea procedurilor de anchetare a președintelui SUA, Donald Trump, care ar putea duce la demiterea liderului de la Casa Alba, a anunțat Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, relateaza Mediafax…

- Democratii care conduc ancheta in Camera Reprezentantilor i-au trimis miercuri o citatie pentru a-l audia cu privire la dosarul ucrainean, care se afla in centrul procedurii de destituire care il vizeaza pe Trump. "In pofida consemnului actual al Departamentului de Stat de a nu depune marturie,…

- Anuntul Moscovei survine in contextul in care presedintele Comisiei pentru serviciile de informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, democratul Adam Schiff, a declarat in weekend ca si-ar dori sa aiba acces la transcriptul convorbirilor telefonice intre presedintele american…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…