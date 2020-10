Stiri pe aceeasi tema

- In anul fical 2021, doar 15.000 de refugiați vor primi drept de reședința in Statele Unite, a anunțat guvernul american. Acesta este un nou minim istoric in programul modern pentru refugiati, scrie Agerpres.

- Tarile Uniunii Europene vor cere Comisiei Europene sa stabileasca domeniile strategice in care exista o dependenta prea mare de natiuni precum China ori Statele Unite, arata un document obtinut de agentia de presa Reuters.Conform unui document pregatit pentru summitul UE din 24-25 septembrie,…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a constatat marti ca Statele Unite au incalcat regulile comerciale internationale prin impunerea unor tarife de mai multe miliarde de dolari Chinei, in razboiul comercial al presedintelui Donald Trump cu Beijingul, decizie care a nemultumit puternic Washingtonul,…

- Guvernul de la Beijing a revizuit regulile referitoare la exporturile de tehnologie, ceea ce inseamna ca vanzarea de catre grupul ByteDance a operatiunilor TikTok din Statele Unite ar putea avea nevoie de aprobarea autoritatilor din China, relateaza Reuters, conform news.ro.Presedintele american…

- Departamentul american de Stat ar putea anunta in curand, chiar joi, introducerea de noi cerinte care sa oblige Institutele Confucius, centre culturale finantate de guvernul chinez in cadrul universitatilor americane, sa se inregistreze ca misiuni externe, ceea ce ar semnala o deteriorare suplimentara…

- Parlamentul afgan a aprobat, duminica, eliberarea a 400 de talibani, pregatind astfel terenul pentru inceperea negocierilor de pace care au ca obiectiv incheierea razboiului de peste 18 ani, informeaza Reuters, citata de news.ro.Decizia a fost luata la presiunile facute de presedintele american Donald…

- Secretarul apararii Mark Esper a anuntat sambata ca Statele Unite intentioneaza sa isi reduca nivelul trupelor din Afganistan la "un numar mai mic de 5.000" pana la sfarsitul lunii noiembrie, informeaza Reuters. Foto: (c) Greg Nash POOL/EPA Intr-un interviu difuzat de Fox News, Esper a furnizat…

- Donald Trump ameninta ca este „posibil in continuare” sa ordone inchiderea altor consulate chineze in Statele Unite, dupa ce Departamentul de Stat american a somat Beijingul sa-si inchida Consulatul de la Houston, in Texas, relateaza Reuters.