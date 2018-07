Stiri pe aceeasi tema

- Cu numai 11 zile inainte de investirea lui Donald Trump la Casa Alba, fostul sau avocat, Michael Cohen, s-a intalnit in Trump Tower, New York, cu un multimiliardar apropiat Kremlinului, dezvaluie The New York Times (NYT), citat de Reuters.

- Un oligarh rus cu legaturi cu Kremlinul s-a intalnit cu avocatul lui Donald Trump, Michael Cohen, la Turnul Trump din New York cu mai putin de doua saptamani inainte de investirea actualului presedinte, a declarat vineri o sursa familiarizata cu aceasta intalnire, relateaza Reuters. In cadrul unei discutii…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a beneficiat de o plata confidentiala de 400.000 de dolari pentru a planifica discutii intre liderul de la Casa Alba si presedintele ucrainean Petro Porosenko, anul trecut, relateaza joi agentia Reuters, citand BBC. Plata a fost…

- Agenti ai FBI care ancheteaza presupusa ingerinta a Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 au interogat un oligarh rus in legatura cu o plata de cateva sute de mii de dolari catre avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, relateaza media americane, citate de AFP si Reuters.…