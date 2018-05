Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al New York-ului, Rudolph Giuliani, va fi avocatul lui Donald Trump dupa ce a anunțat ca se alatura echipei care il reprezinta pe președinte in ancheta condusa de Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, citeaza Agerpres presa

- Robert Mueller este insarcinat sa stabileasca daca a avut loc vreo intelegere secreta intre echipa lui Trump si Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016.Donald Trump denunta aceasta ancheta ca fiind o "vanatoare de vrajitoare" indreptata impotriva lui. Moscova dezminte…

- Avocatul american John Dowd, care conducea echipa ce ii acorda consultanta presedintelui american Donald Trump in ancheta intreprinsa de procurorul special Robert Mueller privind o eventuala complicitate americano-rusa inainte de alegerile prezidentiale din 2016, a demisionat joi, transmite AFP. ''Il…

- Donald Trump a atacat duminica - in mod virulent - integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza News.ro, citand AFP.

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, apreciind ca este vorba de o conspiratie pentru sustinerea lui Donald Trump si indepartarea lui Hillary Clinton. 'Trebuie sa vad in primul…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.