Stiri pe aceeasi tema

- Administrația președintelui american Donald Trump indeamna universitațile sa ignore criteriul rasei in procesul de admitere, abandonand ideea ca școlile ar trebui sa promoveze diversitatea, relateaza Wall Street Journal și New York Times, informeaza Mediafax.Sugestia, promovata sub Administrația…

- Administratia americana s-ar pregati sa anunte aplicarea de taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu din Uniunea Europeana cu incepere de joi, cu o zi inainte de data limita a exceptarii acordate europenilor de Washington, a afirmat miercuri Wall Street Journal (WSJ), transmite…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut, luni, Venezuelei sa organizeze ”alegeri libere si corecte” pentru a fi restaurata democratia in aceasta tara, in contextul in care Nicolas Maduro a castigat alegerile prezidentiale pe care SUA au anuntat ca nu le recunosc, relateaza Reuters.

- DNA iși continua neabatut „programul” Alina Mungiu Pippidi reacționeaza dupa achitarea fostului premier Victor Ponta, intr-un editorial publicat in Romania Curata ca decizia era una previzibila: „Așa cum era de prevazut, Inalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea fostului premier Victor…

- Administratia de la Seul poarta discutii cu regimul de la Phenian pe tema transformarii armistitiului intre cele doua Corei intr-un acord de pace, in conditiile in care liderii celor doua state urmeaza sa se intalneasca pe data de 27 aprilie, a declarat un oficial sud-coreean. Un oficial…

- Presedintele american Donald Trump a aminat introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei si este putin probabil sa aprobe o decizie in acest sens daca Moscova nu lanseaza o noua provocare, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei SUA, informeaza agentia Reuters. Casa Alba a anuntat…