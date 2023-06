Donald Trump, inculpat pentru gestionarea arhivelor Casei Albe

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat joi ca a fost inculpat in dosarul arhivelor Casei Albe, unde este acuzat ca a luat cutii intregi de documente, unele dintre ele confidentiale, cand a parasit Casa Alba, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Președintele Joe Biden este la curent cu punerea sub acuzare a predecesorului sau și va fi „evident” la curent cu vestea, a declarat marți Casa Alba, dar a subliniat ca președintele Biden nu iși va concentra atenția pe acest subiect, scrie CNN. „Uite, președintele se va concentra pe poporul american,…