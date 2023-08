Donald Trump, inculpat oficial: Este chemat la tribunal pe 3 august

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa prezidentiala din anul 2024, este vizat de acuzatii suplimentare in procesul privind gestionarea documentelor clasificate in resedinta sa din statul Florida.Echipa procurorului special Jack Smith a depus joi o solicitare de actualizare a acuzatiilor…

- Acuzat de deținerea ilegala de documente secrete, el a pledat “nevinovat”, iar procurorii nu au cerut arestarea sa, considerand ca “nu exista riscul sa fuga”. Citește și: Pitești. Cinci tineri, prinși de jandarmi cu droguri asupra lor! Poliția din Miami a plasat bariere și garduri pentru a preveni…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost reținut marți la un tribunal din Miami Continue reading Donald Trump, REȚINUT! Fostul președinte american va fi acuzat in mod oficial de 37 de infracțiuni! at Tabu.

- Sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat marti in fata tribunalului din Miami unde fostul presedinte american urmeaza sa se prezinte pentru a-i fi aduse la cunostinta acuzatiile penale legate de pastrarea ilegala a unor documente de securitate nationala dupa ce a parasit functia prezidentiala, relateaza…

- Miami face pregatiri pentru un numar intre 5.000 și 50.000 protestatari inaintea primei infațișari a fostului președinte Donald Trump in fața instanței in cazul documentelor clasificate.

- Departamentul Justiției din Statele Unite a dat publicitații imagini cu documentele secrete gasite in timpul perchezițiilor la reședința din Mar-a-Lago, Florida, a fostului președinte american Donald Trump. Investigatorii de la FBI au gasit zeci de cutii pline cu documente clasificate, unele conținand…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat joi ca a fost inculpat in dosarul arhivelor Casei Albe, unde este acuzat ca a luat cutii intregi de documente, unele dintre ele confidentiale, cand a parasit Casa Alba, noteaza AFP citat de Agerpres.roCorupta administratie Biden mi a informat avocatii…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat joi ca a fost inculpat in dosarul arhivelor Casei Albe, fiind acuzat ca a luat cutii intregi de... The post Donald Trump a fost inculpat oficial. Este prima oara in istoria Statelor Unite cand un fost președinte este pus sub acuzare appeared first on…