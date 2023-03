Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump, care si-a anuntat candidatura in scrutinul prezidential din 2024, a fost pus sub acuzare de o instanta judiciara din orasul New York intr-un caz privind plati ilegale facute in campania electorala din 2016, anunța Mediafax.Unul dintre avocatii lui Donald Trump…

- Donald Trump si-a proclamat nevinovatia, sambata, in timpul primului sau miting de campanie pentru alegerile prezidentiale, desfasurat in orasul Waco din Texas, relateaza AFP, citat de news.ro.„Procurorul districtual al orasului New York, sub auspiciile si indrumarea „Departamentului Nedreptatii”…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat incepand cu 13 februarie, Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor de Plata in anul 2023, sub sloganul: "PUTERNICI. IN ECHIPA! Depune la APIA Cererea de Plata in perioada 1 Martie – 15 Mai 2023". Sursa articolului:…

- ”Mai determinat acum ca niciodata”, fostul președinte american Donald Trump a participat deja sambata la doua mitinguri in perspectiva alegerilor prezidențiale din 2024. Și-a inceput campania cu doua state americane unde Partidul Republican și el personal beneficiaza de sprijin consistent și l-au sprijinit…

- Instanta confirma ancheta Cotidianul: Supercom a luat nelegal o felie din afacerea cu gunoaie din Hunedoara Gunoierului i s-a incredintat prin negociere directa, fara publicarea anunțului de participare, serviciul de colectare a deseurilor pentru Zona 3 Centru din judetul Hunedoara. Este pentru a doua…

- Sam Bankman-Fried a pledat marti nevinovat in instanta federala din New York, pentru opt acuzatii legate de falimentul platformei de tranzactionare a criptomonedelor FTX si a fondului speculativ Alameda Research, transmite CNBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…