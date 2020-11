Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal a respins joi procesul intentat de echipa campaniei presedintelui Donald Trump retelei CNN pentru un material de opinie in care era sustinut ca aceasta este gata sa primeasca ajutorul Rusiei.

- Echipa de campanie a lui Donald Trump a anunțat ca a intentat un proces in Michigan, cerand statului sa opreasca numaratoarea pana cand va primi „acces semnificativ” pentru a observa deschiderea buletinelor de vot și procesul de numarare, relateaza CNN.Echipele CNN din Michigan nu au vazut…

- Un judecator federal a refuzat, marti, cererea guvernului SUA de a respinge un proces in care Donald Trump este acuzat intr-un proces de defaimare intentat de o scriitoare care afirma ca presedintele a negat in mod fals ca a violat-o intr-un magazin din Manhattan, in urma cu un sfert de secol, transmite…

- Publicația „The New York Times” publica documente care detaliaza legaturile lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, cu Romania. Acestea ar fi fost primite de la un fost partener de afaceri al lui Hunter Biden, aflat acum in tabara lui Donald Trump.

- Presedintele american Donald Trump a anunțat, pe Twitter, declasificarea in masa a tuturor documentelor legate de Rusia si Hillary Clinton.Donald Trump a distribuit pe contul sau de Twitter documente care arata ca FBI si CIA stiau ca implicarea Rusiei in campania din 2016 era o farsa politica,…

- Campania de realegere a lui Donald Trump are in centru o promisiune a „legii si ordinii”, dar administratia sa nu poate fi definita astfel, chiar dimpotriva. Este subiectul cartii „Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President”, a corespondentului la Washington pentru The…

- Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a fost acuzat de conspirație pentru savarșirea unei fraude in legatura cu o campanie de strangere de fonduri pentru susținerea construirii zidului de frontiera SUA-Mexic, a declarat joi Departamentul de Justiție. Fost strateg-sef la…