- Europa va implementa contramasuri impotriva taxelor suplimentare impuse de SUA la importurile de otel si aluminiu, a declarat cancelarul german Angela Merkel, exprimandu-si regretul privind decizia lui Donald Trump de a nu mai sustine declaratia comuna a membrilor G7, relateaza agentia Reuters.…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe Conte si…

- Vladimir Putin a primit-o, vineri, la Soci pe cancelarul german Angela Merkel. Cu aceasta ocazie, președintele rus i-a oferit un imens buchet de trandafiri. In care un jurnalist de la cotidianul german Bild a vazut un "mesaj ascuns", scrie Digi24.ro.

- Donald Trump s-a intalnit cu Angela Merkel la Casa Alba, vineri. Cancelarul german a sosit joi seara la Washington și a fost primita la Casa Alba cu un sarut pe fiecare obraz, relateaza dpa. Angela Merkel, purtand o jacheta albastra, si Donald Trump, imbracat in obisnuitul sau costum bleumarin, au…

- Cancelarul german Angela Merkel, care a sosit joi seara la Washington, a fost primita vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump cu un sarut pe fiecare obraz, relateaza dpa. Angela Merkel, purtand o jacheta albastra, si Donald Trump, imbracat in obisnuitul sau costum bleumarin, au…

- Emmanuel Macron s-a dus la Berlin sa ceara mai multa ”solidaritate” financiara in zona euro, in cadrul proiectului sau de refondare a Europei, insa a obtinut doar un raspuns foarte rezervat din partea Angelei Merkel, comenteaza AFP. In urma cu un an, cand l-a primit la Berlin pe tanarul presedinte francez…

- Presedintele american Donald Trump o va primi in curand pe cancelarul german Angela Merkel la Washington, a anuntat Casa Alba, fara sa ofere o data, potrivit AFP. Cotidianului german Bild scrie ca intalnirea ar putea sa aiba loc pe 27 aprilie, la trei zile dupa cea a presedintelui francez Emmanuel Macron.

