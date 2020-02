Presedintele american Donald Trump si-a inceput, marti seara, discursul despre Starea Uniuniim afirmand ca "in urma cu trei ani am lansat marea revenire americana", relateaza DPA si AFP.



"Dusmanii Americii sunt pe fuga... Averile Americii sunt in crestere", a afirmat el in fata Congresului.



"Anii de declin economic s-au terminat", a adaugat Trump.



Discursul lui Trump a fost intampinat cu ovatii si aplauze in picioare de republicani, in timp ce democratii au dezaprobat vizibil ceea ce Trump a descris drept realizarile economice ale administratiei sale in prima…