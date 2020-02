Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a reafirmat marti, in fata Congresului american, dorinta de a-i retrage la termen pe soldatii americani, declarand ca SUA nu pot avea rol de "mentinere a ordinii" in aceasta tara, relateaza France Presse. "In Afganistan, determinarea si valoarea combatantilor…

- Procedura de destituire din Congresul SUA impotriva presedintelui american Donald Trump pentru abuz de putere se bazeaza pe acuzatii ”complet inventate”, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in tradiționala sa conferința anuala de presa, arata Agerpres. ”Mai trebuie sa treaca si prin Senat,…

- Presedintele american Donald Trump a transmis ca nu considera uciderile in masa ale armenilor, din 1915, ca fiind genocid, fiind astfel in contradictie directa cu un vot unanim al Senatului Statelor Unite, informeaza BBC.

- Guvernul chinez chinez a amenințat joi ca va lua masuri de represalii dupa ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a promulgat un pachet de legi care susține protestatarii pro-democrație din Hong Kong, informeaza AFP.Legile promulgate de catre Washington sunt „o abominație și ascund…

- Președintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, doua proiecte de lege ce includ masuri de susținere a protestatarilor pro-democrație de la Hong Kong, informeaza agenția de știri Dpa, potrivit Mediafax.„Am semnat aceste proiecte de lege din respect pentru președintele Xi (Jinping),…

- Democratii vor sa desfasoare ancheta privind destituirea presedintelui Donald Trump "fara ranchiuna" si "fara intarziere", a declarat miercuri congresmanul Adam Schiff, deschizand noua faza, publica, a procedurii, relateaza AFP. Presedintele republican Donald Trump "a invitat Ucraina sa se amestece…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca nu are o problema sa se intalneasca cu dictatori atata timp cat ”este in beneficiul Statelor Unite”, relateaza CNBC.”Cand ma intalnesc cu liderii tarilor pe masura ce vin – regi si regine si premieri si presedinti si dictatori – ma intalnesc…

- „Se pare ca din izbucnirile lui Donald Trump cel mai des trage foloase președintele rus Vladimir Putin”, scrie publicația austriaca Der Standard. „Toate drumurile duc la Putin”, l-a acuzat pe Trump presedintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelossi, in timpul unei dezbateri despre…