- Un conducator auto in varsta de 65 de ani din Ramnicu Sarat a decedat, miercuri, dupa ce automobilul pe care il conducea s-a rasturnat intr-un sant in cartierul Costieni, la iesirea municipiul Ramnicu...

- Procurorul general al statului New York a dat in judecata organizatia de caritate a lui Donald Trump si pe directorii sai – presedintele, fiii sai Eric si Donald Jr si fiica sa Ivanaka, sustinand ca au incalcat legile statului New York dar si pe cele federale, scrie CNN. Procurorul general Barbara Underwood…

- Stefan Halper, informatorul FBI care a monitorizat echipa de campanie a lui Donald Trump, a fost implicat intr-o operatiune CIA de spionaj in cursul scrutinului prezidential american din 1980, informeaza publicatia online The Intercept.

- Comitetul National al Partidului Democrat a dat in judecata Guvernul rus, echipa de campanie a lui Donald Trump si WikiLeaks, acuzand existenta unei conspiratii pentru influentarea alegerilor prezidentiale din 2016 in favoarea lui Donald Trump, scrie The...

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat duminica seara ca Parisul l-a convins pe Donald Trump sa ramana implicat in Siria "pe termen lung". Șeful statului francez a adaugat ca atacurile aviației militare franceze nu reprezinta o declarație de razboi impotriva regimului lui Bashar al-Assad.