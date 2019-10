Stiri pe aceeasi tema

- ''Un fotomontaj foarte frumos, dar versiunea 'reala' a lui Conan va parasi Orientul Mijlociu si va veni la Casa Alba saptamana viitoare'', a anuntat Trump pe Twitter, insotindu-si mesajul de o fotografie modificata in Photoshop in care apare cainele militar cu mentiunea ''erou american'', scrisa…

- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter fotografia unui caine care i-a insotit pe militarii americani in raidul din weekend care a dus la moartea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi. "Am declasificat fotografia cainelui minunat (al carui nume nu a fost declasificat)…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare "ca si cum te uitai la un film". Locatarul Casei Albe vrea ca inregistrarea video sa fie facuta…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica uciderea liderului gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi in cursul unei operatiuni militare americane in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. "Abu Bakr al-Baghdadi a murit", a declarat Trump intr-un discurs rostit…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare ”ca si cum te uitai la un film”, relateaza The Associated Press.

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- Liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ar fi fost ucis de forțele americane. Armata SUA ar fi condus o operațiune militara impotriva liderului organizației teroriste ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, potrivit presei americane. CNN citeaza surse potrivit carora liderul a fost ucis in…

- Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sambata seara purtatorul sau de cuvant Hogan Gidley, fara a da alte detalii, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune…