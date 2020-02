Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, recunoscut de SUA ca presedinte interimar al Venezuelei, va fi primit miercuri la Casa Alba de presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. ''Aceasta vizita va fi o ocazie de reafirmare a angajamentului SUA fata de poporul venezuelean si de a discuta cu presedintele Guaido despre mijloacele de a favoriza o tranzitie democratica in Venezuela'', a indicat executivul american. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPA Juan Guaido a asistat marti in Congresul american la discursul privind Starea Uniunii sustinut de presedintele…