- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa faca o vizita in Statele Unite la toamna, iar discutiile in acest sens sunt deja in curs de desfasurare, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, transmite BBC, preluat de News.ro .

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa il invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un mesaj postat pe reteaua Twitter.

- Casa Alba și Departamentul de Stat al SUA par sa fie pe poziții diametral opuse privind una din propunerile neașteptate facute de președintele rus Vladimir Putin la conferința de presa de luni cu președintele Donald Trump. Șeful de a Kremlin a propus luni ca echipa procurorului independent Robert Mueller…

- Președintele american Donald Trump a aparat interesele naționale ale țarii sale in cadrul intrevederii de la Helsinki cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, citat de agenția de știri Tass, conform mediafax. "Prima reacție la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins luni, la Helsinki, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump, in urma unui summit, acuzatii potrivit carora Moscova a cules informatii compromitatoare despre actualul locatar al Casei Albe sau despre membri ai familiei acestuia,…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze pe 13 iulie o vizita in Regatul Unit, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, relateaza Reuters conform News.ro . Aceasta va fi prima vizita in Marea Britanie a locatarului Casei Albe de la preluarea functiei, in ianuarie…