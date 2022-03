Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a îndemnat pe seful statului rus Vladimir Putin, în plin razboi în Ucraina, sa dezvaluie informatii potential compromitatoare de care el ar dispune cu privire la fiul actualului presedinte american Joe Biden, Hunter, informeaza miercuri…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Este posibil ca Rusia sa fi inceput deja al Treilea Razboi Mondial, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru NBC News. Rezultatul invaziei Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu a fost inca decis, dar este posibil ca decizia sa fi deschis calea…

- Fostul presedinte american Donald Trump a glumit intr-un discurs in fata a circa 200 de donatori ai Partidului Republican ca SUA ar trebui sa bombardeze Rusia cu avioane americane pe care sa fie pus drapelul Chinei, a informat duminica The Washington Post In discursul sau, care a avut loc sambata la…

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a elogiat pe “inteligentul” Vladimir Putin si i-a criticat pe liderii occidentali pe care el i-a considerat “atat de prosti”, sambata seara, la o mare conventie anuala a conservatorilor american, in Orlando (Florida), informeaza AFP. NATO, a spus el, “pare orice,…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a avertizat joi pe omologul sau rus, Vladimir Putin, cu un raspuns ferm la orice invazie rusa a Ucrainei, in cadrul unei convorbiri telefonice in cursul careia presedintele rus a afirmat ca noi sanctiuni impotriva Moscovei ar fi ''o eroare colosala'', relateaza AFP.…