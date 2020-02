Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va lovi fortele guvernamentale siriene oriunde le intalneste in nordul Siriei, daca un singur soldat turc va mai fi ranit, si ar putea recurge la fortele aeriene, a amenintat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters si dpa, acuzand in acelasi timp Rusia ca ia parte…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni Rusiei "sa-si asume obligatiile" in provincia siriana Idlib, unde mai multi soldati turci au fost ucisi intr-un bombardament al regimului Bashar al-Assad, sprijinit de Moscova, informeaza AFP, potrivit AGERPRES."Speram ca fiecare isi va asuma…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni Rusiei "sa-si asume obligatiile" in provincia siriana Idlib, unde mai multi soldati turci au fost ucisi intr-un bombardament al regimului Bashar al-Assad, sprijinit de Moscova, informeaza AFP. "Speram ca fiecare isi va asuma obligatiile sale in cadrul…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus. Totodata, potrivit ministerului…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat ieri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ‘Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca i-a spus omologului sau american Donald Trump in timpul discutiilor de saptamana trecuta la Washington ca Turcia nu va renunta la sistemele de aparare antiracheta S-400 pe care le-a achizitionat anul acesta de la Rusia, in pofida protestelor…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca i-a spus omologului sau american Donald Trump in timpul discutiilor de saptamana trecuta la Washington ca Turcia nu va renunta la sistemele de aparare antiracheta S-400 pe care le-a achizitionat anul acesta de la Rusia, in pofida protestelor…