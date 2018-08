Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului Justiției, Jeff Sessions, sa puna „imediat” capat anchetei privind ingerința ruseasca în alegerile prezidențiale din 2016, scrie AFP.Afirmând ca ancheta este afectata de conflictele de interese ale…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a acuzat duminica pe procurorul special Robert Mueller ca are "conflicte de interes" care ar trebui sa-i interzica desfasurarea anchetei asupra banuielilor de ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Intr-o…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat sa stabileasca daca a avut loc o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane din 2016 studiaza tweet-urile sefului statului american in cadrul anchetei, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru a avea un impact asupra viitoarelor…

- Presedintele american Donald Trump a cerut inca o data luni incheierea anchetei procurorului special Robert Mueller referitoare la o posibila intelegere intre echipa sa de campanie si Rusia, estimand ca ancheta este ''discreditata'', relateaza AFP. ''O rusine pentru America'',…

- Ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 ''este total discreditata'', a afirmat presedintele american vineri dimineata, potrivit AFP. ''Problema cu…

- Presedintele american Donald Trump si-a relansat luni atacurile contra anchetei ruse a procurorului special Robert Mueller, acuzand CIA din timpul administratiei Obama ca a vrut sa comita un ”asasinat politic” infiltrandu-se in echipa sa de campanie, relateaza AFP.”A fost un asasinat politic, nu o ancheta…

- Presedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller in ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasa pe Twitter: "Bravo, America, am intrat in al doilea an al celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria…