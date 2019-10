Donald Trump i-ar fi cerut lui James Mattis să excludă gigantul Amazon dintr-un contract de 10 milioane de dolari Trump i-ar fi cerut fostului secretar al Apararii James Mattis sa excluda Amazon din contractul de 10 miliarde de dolari cu Pentagonul.



Presedintele american Donald Trump i-ar fi cerut fostului secretar al Apararii James Mattis sa excluda Amazon din contractul de 10 miliarde de dolari pentru furnizarea de servicii cloud Pentagonului, potrivit unei carti referitoare la mandatul lui Mattis care urmeaza sa fie publicata, relateaza CNBC.



Contractul numit Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) a fost atribuit Microsoft, potrivit anuntului oficial facut vineri de Pentagon,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

