Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a indemnat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa scoata Franta din Uniunea Europeana, scrie antena3.ro.Donald Trump a facut aceasta propunere in cursul intrevederii private pe care a avut-o in aprilie, la Casa Alba, cu Emmanuel Macron.

- Donald Trump i-ar fi spus lui Emmanuel Macron sa scoata Franța din Uniunea Europeana in schimbul unui acord bilateral cu Statele Unite, scrie The Guardian , care citeaza un articol al The Washington Post.

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, l-ar fi intrebat pe președintele francez Emmanuel Macron de ce nu iși retrage țara din Uniunea Europeana și i-ar fi sugerat ca Statele Unite sunt pregatite sa ofere un acord bilater avantajos i...

- Presedintele american, Donald Trump, va parasi summitul G7 din Quebec, cea mai mare provincie din Canada, inainte de incheierea reuniunii grupului tarilor puternic industrializate, a informat vineri Casa Alba, transmit dpa si EFE, care comenteaza ca anuntul vine pe fondul unui schimb aprins de replici…

- Liderii occidentului au spus, dupa negocierile de la Lausanne, in 2015, ca acordul la care au ajuns cu Teheranul este unul ”istoric”, printre prevederile acordului se numara și obligația asumata de Iran de a permite timp de 25 de ani controale extinse ale programului sau nuclear din partea Agenției…

- Președintele SUA, Donald Trump, i-a laudat aspectul „perfect” al omologului sau francez, Emmanuel Macron, aflat in vizita la Casa Alba. Trump a glumit cu reședintele rancez „scuturandu-l” de matreața in fața jurnalistilor.

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat, la Casa Alba, "prietenia" istorica dintre Statele Unite si Franta, multumindu-i omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru participarea la operatiunile din Siria, relateaza CBS News.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba, transmite News.ro . Presedintele francez il va avertiza pe Trump cu privire la faptul ca noi amenintari teroriste pot aparea daca SUA se…