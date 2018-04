Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a facut o gluma privind aspectul "perfect" al omologului sau francez, Emmanuel Macron, aflat în vizita de stat la Washington, scuturându-l de matreata în fata jurnastilor prezenti la Casa Alba, noteaza BBC.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de la…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba, transmite News.ro . Presedintele francez il va avertiza pe Trump cu privire la faptul ca noi amenintari teroriste pot aparea daca SUA se…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a calificat pe presedintele rus Vladimir Putin drept un om "foarte puternic", in fata caruia "nu ar trebui sa ne aratam niciodata slabi", intr-un moment in care tensiunile dintre occidentali si Moscova au ajuns la un nivel fara precedent, relateaza duminica…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

