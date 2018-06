Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, l-ar fi intrebat pe președintele francez Emmanuel Macron de ce nu iși retrage țara din Uniunea Europeana și i-ar fi sugerat ca Statele Unite sunt pregatite sa ofere un acord bilater avantajos i...

- Uniunea Europeana actioneaza "mai rau decat China", i-a spus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, afirma surse citate de site-ul Axios.com, potrivit Mediafax.Emmanuel Macron s-a deplasat in Statele Unite la sfarsitul lunii aprilie pentru a-l…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat, la Casa Alba, "prietenia" istorica dintre Statele Unite si Franta, multumindu-i omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru participarea la operatiunile din Siria, relateaza CBS News.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria “nu s-a schimbat”, iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite “cat mai curand posibil”, a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . “Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele…

