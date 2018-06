Donald Trump i-a prezentat lui Kim Jong-Un BESTIA sa

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat eveniment al anului s-a produs. Presedintele american Donald Trump si cel nord-coreean, Kim Jong Un, au schimbat o strangere de maini istorica, prima dintre un lider de la Washington și unul de la Phenian. Intalnirea a avut loc intr-un hotel de lux din Singapore.

- Discutiile intre Statele Unite ale Americii si Coreea de Nord 'avanseaza mai rapid decat anticipam noi', a declarat luni, la Singapore, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, precizand ca negocierile continua inaintea summitului de marti intre presedintele american Donald Trump si liderul de la…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News, potrivit Mediafax."Ne vom intalni pe 12 iunie, in Singapore", a declarat Donald Trump vineri seara,…

- Donald Trump a anunțat ca summitul cu Kim Jong-un nu va mai avea loc. Casa Alba a emis un comunicat in care anunța ca președintele americna a anulat intalnirea cu liderul de la Phenian, programata pentru 12 iunie la Singapore. P reședintele american Donald Trump și Kim Jong-un trebuiau sa se intalneasca…

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…