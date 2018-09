Donald Trump i-a omagiat pe eroii Zborului 93

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a adus marti, la Shanksville, un omagiu barbatilor si femeilor Zborului 93, pentru ca au salvat nenumarate vieti prin faptul ca s-au luptat cu teroristii care au deturnat aeronava la 11 septembrie 2001 si a numit locul prabusirii "un monument al rezistentei americane", relateaza…

- In cadrul activitaților dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri, pe data de 26 august 2018, Batalionului 136 Geniu ”Apulum”, cu sprijinul Primariei Zlatna, au organizat o ceremonie militara la monumentul eroilor din centrul municipiului. Militarii Batalionului, conduși de maior Popa Adrian au…

- Singurul buzoian care a participat la cursa de anduranta „Drumul Dunarii Randonneur“, un traseu de bicicleta de aproximativ 1.440 de kilometri, cu peste 7.500 de metri diferenta de nivel, a promovat povestea lui Dumitru Dan, globetrotter buzoian care a facut ocolul pamantului pe jos, pe o distanta de…

- COMPETITIA EROII VACANTEI Dupa ce am aflat cine sunt eroii Disney Channel din serialele Casa lui Raven, K.C. Sub Acoperire, O Poveste Incalcita: Serialul si Miraculos: Buburuza si Motan Noir, in luna august ii vom vedea concurand unul impotriva celuilalt. Sa vedem cine va castiga!

- Autoritatile malaeziene au afirmat ca "nu pot determina cu un anumit grad de certitudine" cauzele disparitiei zborului MH370 al companiei Malaysian Airlines pe 8 martie 2014, potrivit unui raport de 495 de pagini citat luni de agentia dpa."In concluzie, echipa nu poate sa identifice cauza…

- Presedintele Donald Trump a socat din nou, declarand, intr-un interviu pentru Fox News, ca Muntenegru este o "tara minuscula", ai carei locuitori "foarte agresivi" pun la indoiala principiul NATO al apararii...

- Președintele Donald Trump a declarat marți ca intalnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin „poate fi cea mai ușoara“ parte a turneului sau european, in comparație cu summit-ul NATO. Marți dimineața, Trump a plecat de la Washington spre Bruxelles, unde liderii a 29 de state membre NATO spera sa poata…

- Președintele Donald Trump ii acuza pe democrații americani ca ”inventeaza povești lacrimogene” despre copiii separați de parinți la granița pentru a obține un avantaj la alegerile parțiale de anul acesta. Intr-o postare pe contul sau de Twitter, Trump a scris ca “Frontiera noastra de sud trebuie sa…