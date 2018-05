Donald Trump i-a returnat avocatului sau, Michael Cohen, cei 130.000 de dolari pe care actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels i-ar fi primit in schimbul tacerii sale, a spus miercuri, Rudy Giuliani, fostul primar al orașului New York care s-a alaturat echipei juridice a lui Trump odata cu ancheta privind imixtiunile Rusiei in alegeri, relateaza The Guardian . Dezvaluirea vine la o luna dupa ce Trump a negat vehement relația și plata.