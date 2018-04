Donald Trump, gest neobișnuit după bombardarea Siriei Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un orașel din Ghouta de Est, weekendul trecut. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri seara (ora locala) intr-un discurs de la Casa Alba, o operatiune militara in curs contra Siriei, impreuna cu Franta si Regatul Unit, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care il acuza… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

