Fostul președinte Donald Trump a fost gasit marți vinovat de ”abuz sexual” de catre un tribunal civil din New York. Fosta jurnalista l-a dat in judecata pe Trump pentru agresiune și defaimare. Ea a susținut ca ar fi violat-o in dressingul unui magazin de haine, in primavara anului 1996. Jurnalista susține ca a defaimat-o ani mai tarziu, dupa ce ea a facut publice acuzațiile. Trump a negat in mod repetat povestea femeii. Instanța trebuia sa stabileasca daca Trump ar fi violat-o in 1996 pe editorialista E. Jean Carroll, care l-a acuzat și de defaimare. Prin hotararea pronunțata de un tribunal din…