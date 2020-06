Stiri pe aceeasi tema

- Donald trump sustine ca a mers in buncar pentru a-l inspecta. "Am fost acolo un interval foarte scurt de timp. A fost mai mult o inspectare" a buncarului, a declarat Donald Trump pentru postul Fox News. Liderul de la Casa Alba a explicat ca mai vizitase spatiul de securitate si cu alta ocazie.…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca SUA pun capat relației cu Organizația Mondiala a Sanatații, potrivit Guardian. Liderul de la Casa Alba a precizat ca fondurile pe care partea americana le acorda OMS vor fi redirecționate catre alte organisme, conform...

- Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale. Platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata daca se considera ca au blocat sau au etichetat in mod eronat…

- Presedintele american, Donald Trump, a provocat revolta cadrelor medicale dupa ce a sugerat ca ar trebui studiat daca dezinfectantul injectat in corp ar putea opri infecția cu noul coronavirus. Liderul de la Casa Alba a lansat ipoteza in cadrul unei conferinte de presa.

- Liderul de la Casa Alba a scris: „In lumina atacului Inamicului Invizibil, dar si din nevoia de a proteja slujbele minunatilor nostri cetateni americani, voi semna un Ordin Executiv pentru a suspenda temporar imigratia in Statale Unite". „Inamicul invizibil" este apelativul folosit de Trump in ultimele…

- Președintele SUA, Donald Trump, amenința cu suspendarea Congresului pe motiv ca membrii absenteaza sub protecția distanțarii sociale impusa de autoritați. Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP.Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la declansarea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca are in vedere suspendarea finantarii catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Liderul de la Casa Alba considera ca OMS nu a prevenit suficient de bine comunitatea globala in legatura cu coronavirusul."Puteau face ceva cu luni bune inainte. Ei ar fi trebuit…