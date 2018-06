''Stiu ca parea o atmosfera neprietenoasa'', a spus Donald Trump in Singapore, la conferinta de presa dupa summitul istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. ''Noi tocmai vorbeam despre ceva care nu avea legatura cu summitul'', a adaugat el.

In fotografia realizata de fotograful german Jesco Denzel, premiat de World Press Photo, apare cancelarul german Angela Merkel, inconjurata de alti lideri ai G7, stand in picioare in fata lui Donald Trump, in timp ce acesta sta asezat pe scaun cu bratele incrucisate, parca intr-un gest sfidator.

Presedintele Donald Trump a declarat ca fotografia…