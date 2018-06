Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat la telefon, si-au exprimat vointa de a vedea arsenalul Phenianului complet desfiintat si au confirmat ca se vor intalni inaintea unui summit asteptat intre presedintele american si Kim Jong Un, potrivit Casei Albe, relateaza AFP conform News.ro…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi anularea intrevederii programate cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, denuntand "ostilitatea" regimului de la Phenian. - continua -

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se vor intalni, probabil, in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap. Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in zona demilitarizata…

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Președintele american Donald Trump este de acord sa se intalnesca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anunțat Casa Alba. CNN puncteaza ca aceasta intalnire este fara precedent in contextul in care cele doua națiuni au amenințat recent ca se vor distruge reciproc. Intalnirea, prima dintre un președinte…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…