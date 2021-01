Stiri pe aceeasi tema

- Un hotel al lui Donald Trump din Washington DC a majorat de peste cinci ori pretul camerelor pentru rezervarile facute in perioada in care Joe Biden va deveni oficial cel de-al 46-lea președinte al SUA. Hotelul Trump International a afișat pe site-ul sau tarifele crescute ale camerelor pentru…

- Un hotel din Washington DC, care ii aparține lui Donald Trump, a majorat de peste cinci ori prețul camerelor pentru rezervarile facute in perioada in care Joe Biden va deveni oficial președintele SUA, informeaza Digi24, care citeaza Politico.Hotelul Trump International a afișat pe site-ul sau tarifele…

- Ministrul american al justiției, Bill Barr, care a fost criticat de Donald Trump pentru ca nu a denunțat presupuse fraude electorale, despre care președintele a spus ca ar putea invalida victoria lui Joe Biden, și-a anunțat demisia luni, potrivit AFP. ""Tocmai am avut o întrevedere…

- Casa Alba propune un nou plan de 916 mld.dolari pentru relansarea celei mai mari economii a lumii Administratia Trump a facut marti o noua propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperand sa poata relansa o situatie blocata de mai multe luni de zile si sa puna de acord parlamentarii…

- Lady Gaga, una dintre vedetele care l-a susținut pe Joe Binden in cursa pentru Casa Alba, și-a exprimat bucuria victoriei pe rețelele de socializare. Cu ochii in lacrimi, cantareața a transmis un mesaj emoționant. Lady Gaga a izbucnit in lacrimi de fericire in timp ce transmitea un mesaj dupa victoria…

- De la reședința sa din Wilmington, Delaware, mesajul catre americani a fost cam in aceiași termeni ca in zilele precedente: aveți rabdare, fiți calmi, vom caștiga. Insa unele nuanțe arata ca Joe Biden se pregatește deja de revenirea la Casa Alba ca președinte. Deși era așteptata inca de dimineața, apariția…

- La acesta ora atat Joe Biden cat si Donald Trump au inca șanse sa castige alegerile prezidentiale. Cu toate acestea, Biden are mai multe speranțe avand in vedere ca il conduce pe Trump cu 264-214 voturi eletorale.

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinând cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…