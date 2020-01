Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un atac voalat la adresa Gretei Thunberg și a altor activiști pentru mediu, afirmand ca lumea trebuie "sa respinga profeții pereni ai apocalipsei", relateaza site-ul The Guardian, conform Mediafax.ALERTA…

- Oficialii elvețieni au dejucat o operațiune de spionaj desfașurata de ruși ce se dadeau drept instalatori în Davos, gazda reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial, scrie un ziar local, citat de Reuters.Potrivit articolului din ziarul Tages-Anzeiger, cei doi ruși au fost verificați, în…

- Președintele american Donald Trump a criticat Apple pentru refuzul companiei de a debloca telefoanele utilizate de infractori și criminali, in același timp in care compania beneficiaza de ajutor guvernamental pe zona de comerț, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Postarea de pe Twitter a…

- Donald Trump spus intr-o videconferința organizata in AjunulCraciunului ca i-a luat Melaniei de Craciun o felicitare, adaugand ca inca semai gandește și la un alt cadou, potrivit Business Insider.In timpul unei videoconferințe cu soldații americani aflați in misiune peste Ocean, in biroul sau de la…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman l-a sunat duminica pe presedintele american Donald Trump si a transmis condoleante si sprijin pentru familiile victimelor atacului comis vineri la o baza a Marinei SUA din Pensacola, statul Florida, atac soldat cu trei morti si opt raniti, potrivit…

- Un tanar din judetul Bacau a fost condamnat pentru infractiuni informatice si fraude financiare, fiind acuzat ca a furat datele personale ale clientilor unor mari companii. Acelasi hacker a spart si sistemul informatic al politiei din Washington, preluand controlul camerelor de supraveghere, cu cateva…

- Presedintele american Donald Trump, un vechi admirator al firmei lui Steve Jobs, a criticat sambata disparitia butonului fizic la noile iPhone, o reclamatie pe care i-a adresat-o in mod direct, pe Twitter, lui Tim Cook, CEO-ul Apple, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Lui Tim: butonul iPhone-ului…

