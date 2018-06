Presedintele american Donald Trump a evocat joi o posibila intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in luna iulie, o discutie tete-a-tete ce ar interveni in contextul acuzatiilor de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza AFP. "Studiem posibilitatile" unei eventuale intalniri intre patru ochi luna viitoare cu Vladimir Putin, a indicat Donald Trump. Consilierul sau pentru securitate nationala, John Bolton, se va deplasa saptamana viitoare la Moscova pentru a discuta despre conditiile unei posibile intalniri. Donalt Trump urmeaza sa participe in 11-12 iulie…