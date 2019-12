Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat marti extinderea continua a NATO, despre care a spus ca este inutila data fiind absenta unei amenintari din partea Moscovei dupa colapsul in 1991 al Uniunii Sovietice, relateaza Reuters. In cadrul unui discurs sustinut la o conferinta pe teme…

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze la inceputul lui decembrie o vizita a Londra, pentru a participa la summitul NATO. Presedintele american va fi primit totodata de regina Elisabeta a II-a, la Palatul Buckingham, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat marti la Shanghai pentru un acord comercial intre China si SUA "care protejeaza interesele" altor tari, incepand cu cele din Uniunea Europeana, primul partener economic al Beijingului, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Intr-un discurs sustinut la…

- Rusia a declarat vineri ca nu a mai ramas suficient timp pentru ca Moscova si Washington sa negocieze un nou tratat privind controlul al armelor nucleare pentru a inlocui la termen New START, care expira in februarie 2021, potrivit Reuters si Interfax. New START este ultimul acord major…

- ''S-a dovedit ca acest tratat a fost cel mai important pilon al stabilitatii strategice. Avem nevoie de tratative astfel incat distrugerea lui sa nu sporeasca amenintarea razboiului'', a declarat Gorbaciov, acum in varsta de 88 de ani, pentru cotidianul Izvestia, la doua luni dupa incetarea aplicarii…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…