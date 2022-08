Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a cerut publicarea imediata a mandatului in virtutea caruia a fost efectuata perchezitia la resedinta sa din statul Florida, in contextul in care, conform unor surse judiciare, agentii FBI ar fi cautat documente cla

- Procurorul general al Statelor Unite, Merrick Garland, a declarat, joi seara, ca, desi nu a fost o decizie "usoara", el a aprobat personal mandatul de perchezitie la resedinta fostului presedinte Donald Trump.

- Departamentul de Justitie al SUA a facut demersuri oficiale pentru a desecretiza mandatul de perchezitie executat de FBI saptamana aceasta la resedinta Mar-a-Lago a fostului presedinte Donald Trump, potrivit unor documente judiciare depuse recent in instanta si consultate de CNN. Fii la curent…

- Reședința lui Donald Trump din Florida a fost calcata de 30 de agenți federali, luni seara. Fostul președinte a descris situația drept un asediu, deoarece aentii FBI au descins in numar mare neanuntati la resortul din Mar-a-Lago pentru a face perchezitii in casa. Eric Trump a dezvaluit ca agenții FBI…

- Asaltul Capitoliului a fost "punctul culminant al unei lovituri de stat": la un an si jumatate de la acea zi care a marcat istoria, o comisie de ancheta parlamentara l-a plasat joi pe Donald Trump in centrul unui "complot" ce a vizat sa-l mentina la putere, scrie AFP. Fii la curent cu cele…

- Vladica, ex-Armamente, audiat la DNA. Florin Lazar Vladica, fostul sef al Departamentului pentru Armamente cu rang de secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost audiat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul „Piranha V", o afacere controversata pentru care statul roman…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a emis luni seara un ordin pentru mobilizarea a sute de militari americani in Somalia, pentru operatiuni antiteroriste, anuland astfel decizia fostului presedinte Donald Trump privind retragerea trupelor din aceasta tara, informeaza agentia The Associated Press.…