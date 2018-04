Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi in Israel ca doreste mutarea Ambasaderi Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar, "din nefericire", nu beneficiaza de suficient sprijin in acest sens, scrie AFP."Avem consultari pe aceasta tema cu toate institutiile din Romania. Este dorinta noastra,…

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri și joi, o vizita-fulger in Israel, dupa ce saptamana trecuta, guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei Romanei de la Tel Aviv la Ierusalim. Unele surse citate de Mediafax arata ca Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca ”decizia mutarii ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim este una cu efecte capitale in politica externa a Romaniei”. Amintim ca șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se inițiaza procedura de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca Guvernul, prin adoptarea memorandumului privind inceperea procedurii de mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ar incalca „grav Constitutia Romaniei“. Mai mult, Orban a spus ca o asemenea decizie ar trebui luata doar de…

- Ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unei decizii luate de guvern in ultima sedinta. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara la un post tv ca decizia are o valoare istorica uriasa.

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.