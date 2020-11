Donald Trump incepe cu dreptul alegerile prezidențiale. Postul CNN, apropiat de echipa Joe Biden, il da caștigator in doua state. Candidatul republican la Casa Alba, Donald Trump, s-a impus in stalele Indiana si Kentucky, unde sectiile de votare s-au inchis in urma cu aproximativ jumatate de ora, arata datele unui sondaj realizat la iesirea de la urne, relateaza CNN, potrivit News.ro.

In Indiana, care reprezinta votul a 11 electori, Trump a obtinut 66,7% dintre voturi, in timp de democratul Joe Biden a obtinut 31,4% dintre optiuni.

In Kentucky, cu votul a 8 electori, presedintele…