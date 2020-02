Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri noul acord comercial trilateral negociat timp de mai multe luni cu Mexic si Canada, informeaza AFP si Reuters. Acesta este ultimul act dintr-un foarte lung proces care a inceput de la instalarea miliardarului republican la Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump a povestit, vineri seara, la un eveniment al republicanilor de strangere de fonduri, despre atacul cu drona care a dus la moartea generalului Iranian Qassem Soleimani, potrivit unei inregistrari care a fost obtinuta de CNN, relateaza Reuters.Trump a relatat,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters.''Am prins un monstru si l-am eliminat. Am facut asta pentru ca incerca sa ne arunce in aer…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a negat din nou orice fel de favoare facuta omologului sau american, Donald Trump, in schimbul unui ajutor militar al Statelor Unite pentru tara sa, in pofida marturiilor in acest sens in cazul procedurii de destituire impotriva liderului de la Casa Alba,…

- Președintele american Donald Trump l-a prezentat la Casa Alba pe Conan, cainele care a participat la operațiunea care a dus la uciderea liderului organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba a informat…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze la inceputul lui decembrie o vizita a Londra, pentru a participa la summitul NATO. Presedintele american va fi primit totodata de regina Elisabeta a II-a, la Palatul Buckingham, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP.