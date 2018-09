Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Casa Alba a declarat vineri ca decizia lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, de a pleda vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu are nicio legatura…

- Paul Manafort, fost director al echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump, a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind ingerintele ruse in scrutinul din 2016, anunta oficiali citati de agentia Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat miercuri pe fostul sau avocat Michael Cohen ca a "inventat" fapte pledand vinovat, afirmand totusi ca infractiunile pentru care a fost inculpat "nu sunt o crima", si l-a laudat pe fostul sau director de campanie Paul Manafort, condamnat marti de justitie,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se teme ca declaratiile pe care le-ar face in audierile Comisiei speciale care ancheteaza cooperarea cu Rusia ar putea conduce la acuzatii privind marturie mincinoasa, informeaza site-ul agentiei Reuters.Donald Trump crede ca investigatorii ar putea compara…

- ​Presedintele SUA, Donald Trump, se teme ca declaratiile pe care le-ar face in audierile Comisiei speciale care ancheteaza cooperarea cu Rusia ar putea conduce la acuzatii privind marturie mincinoasa, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, intr-un interviu acordat agentiei de presa Reuters, de ce ezita sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in ancheta privind amestecul rus in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.