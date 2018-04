Stiri pe aceeasi tema

- "Atacul din aceasta dimineata impotriva Siriei este o crima. Declar deschis ca presedintele american, presedintele francez si premierul britanic sunt criminali (...) Nu vor obtine nimic si nu vor avea niciun beneficiu", a declarat Khamenei, in debutul unei intrevederi cu oficiali politici si militari…

- Presedintele american Donald Trump nu a luat deocamdata o decizie privind o interventie militara in Siria si va discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron si cu premierul britanic Theresa May despre riposta la atacul chimic din orasul Duma, relateaza agentia The Associated Press.

- Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta la "jocurile copilaresti", ameninta un comandant al Gardienilor Revolutiei iraniene, referindu-se la presupusele atacuri israeliene din Siria. Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris duminica pe Twitter ca presedintele sirian, Bashar al-Assad, va avea un "pret mare de platit" pentru un atac cu arme chimice asupra civililor si a acuzat Iranul si pe liderul rus Vladimir Putin ca il sustin pe liderul sirian, relateaza Reuters, AFP si…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

